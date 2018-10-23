Здесь интересно

Финал общегородского конкурса "Московская супербабушка" пройдет 24 октября в ГЦКЗ "Россия"

Отборочные туры конкурса проводились в течение всего года. По их итогам в финал вышли "супербабушки" из 11 округов столицы.

Во время финала участницам конкурса предстоит продемонстрировать жюри и зрителям результаты домашнего задания, удивить их творческим номером и модным дефиле. Готовиться этому решающему этапу москвичкам помогали звезды российской эстрады, театра и кино

По словам организаторов, на конкурсе существует и специальная номинация – "Супербабушка Рунета – 2018". Победительницу в этой категории определят сами зрители – путем голосования в Сети.

Конкурс "Супербабушка" в столице впервые провели еще в 2011 году. Он сразу же стал пользоваться популярностью у горожан. В прошедшие годы за право выйти на сцену в финале боролись более тысячи москвичек.

Все, кто сумел дойти до финала, становятся членами клуба "Московская супербабушка". Представительницы клуба принимают активное участие в волонтерском движении. Кроме того, для них проводят занятия по компьютерной грамотности, иностранным языкам и здоровому образу жизни. В клубе проводят семинары по семейной психологии, моделированию одежды, косметологии и макияжу. В досуговую программу клуба также входят экскурсии, которые нередко совмещены с практикумами и конференциями

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