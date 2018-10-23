Никакой смысловой нагрузки буквы в названиях последних моделей IPhone не несут. Об этом сообщил старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер. Он отметил, что в таком обозначении гаджетов есть сходство с названиями спортивных автомобилей.

"Я люблю автомобили и все то, что быстро движется. А R и S – буквы, которые используются для обозначения по-настоящему особенных спорткаров", – цитирует его слова CМИ.

При этом в названиях более ранних моделей смартфонов от компании Apple буквы обозначали то или иное качество телефона или его особенность. Например, буква S в модели iPhone 3GS означала "скорость" (speed). А в случае с iPhone 4S буква S расшифровывается как Siri.

Презентация новых устройств компании Apple состоялась в Калифорнии 12 сентября 2018 года. iPhone XR поступит на прилавки с 26 октября. В России продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max стартовали утром, 28 сентября.

Ранее стало известно, что Apple устроит в Нью-Йорке 30 октября "особое событие". Речь может идти о презентации новых iPad и ноутбуков MacBook, предполагает BBC.

Прямая трансляция из Бруклина намечена на 30 октября в 10:00 (17:00 по московскому времени). Других подробностей не приводится

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