На заметку

Видео нападения на колледж в Керчи удалено с сайтов «Вести.ру» и «Вести.Крым»

Руководитель ГТРК «Таврида» Николай Долгачёв уволен после выхода телесюжета о Владиславе Рослякове с записями видеокамер в керченском колледже, где произошло массовое убийство.

Видеозапись с места массового убийства вышла в эфир 21 октября в утренней программе «Вести-Крым. События недели».

«Товарищи! Нужно быть аккуратнее с информацией. Сейчас я об этом», — написал Долгачёв.

Между тем видео нападения на колледж в Керчи удалили с сайтов «Вести.ру» и «Вести.Крым».

Ролик также исчез с YouTube-канала «Вести.Крым»

На записи с камер наблюдения видно, как напавший на колледж Владислав Росляков с кем-то здоровается. Как отмечает «Дождь», на сайте «Вести.ру» в этой связи была опубликована заметка о том, что у Рослякова мог быть сообщник.

«Сноб» сделал подробный пересказ видеозаписи, опубликованной «Вестями»:

Росляков свободно заходит в здание колледжа через запасной вход, там нет металлоискателей или вахтера. У него с собой сумка и рюкзак. Он поднимается по лестнице, встречается с молодым человеком в коридоре, они здороваются. После этого Росляков пропадает из кадра, а когда возвращается у него уже нет сумки. Видно, как он что-то делает с вещами, которые лежат в рюкзаке, не доставая их. Затем Росляков спускается в буфет и оставляет там рюкзак.

Начинается большая перемена, в холл рядом с буфетом спускаются студенты. Росляков поднимается на второй этаж. Происходит взрыв. На втором этаже Росляков встречает преподавательницу и студента, стреляет в них.

На следующем кадре Росляков уже на первом этаже, перезаряжает ружье. Из его ботинка видна рукоятка ножа. Он опять поднимается на второй этаж, пробует открыть дверь одного из помещений. Затем Росляков снова спускается на первый этаж, открывает беспорядочную стрельбу. Заходит в одну из аудиторий и расстреливает компьютеры.

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