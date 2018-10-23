Сообщения о кибероперации США против россиян, которые, по мнению американской стороны, пытаются повлиять на выборы, прокомментировал политический аналитик CIS-EMO Станислав Бышок.

За последние два года русских в США неизменно обвиняли в кибератаках.

В такой ситуации "было бы странно, если бы эта операция проводилась против, например, никарагуанских хакеров", с иронией отметил аналитик.

Бышок также назвал "юридически непонятными" утверждения американской стороны о влиянии россиян на политику через соцсети.

"Вся эта история с использованием открытых для всех социальных сетей для влияния на политические процессы в стране пока еще не является юридически понятной", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, превентивные меры госорганов США – "знак того, что спецслужбы в Америке понимают, что история с "вмешательством" в выборы будет продолжаться".

Ранее западные СМИ сообщили о первой кибероперации США против предполагаемого вмешательства России в выборы.

Операцией занимается киберкомандование Вооруженных сил США.

При этом в начале октября Владимир Путин отметил, что хотел бы, чтобы закончилось "мракобесие, связанное с мнимым вмешательством РФ в какую-то предвыборную кампанию в Соединенных Штатах".

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