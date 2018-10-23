Автомагистраль

Движение на внутренней стороне МКАД в районе Осташковской улицы восстановлено, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter

Ранее сообщалось, что движение транспорта затруднено на внутренней стороне МКАД из-за аварии с участием нескольких автомобилей. Водителям советовали, по возможности, объезжать этот участок дороги и выбирать альтернативные маршруты следования.

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