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Автомагистраль

ЦОДД:Движение восстановлено

Фото: depositphotos/xload

ЦОДД:Движение восстановлено

M24.ru 23 октября 2018г., 19:48

Последствия крупного ДТП ликвидированы

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Движение на внутренней стороне МКАД в районе Осташковской улицы восстановлено, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter

Ранее сообщалось, что движение транспорта затруднено на внутренней стороне МКАД из-за аварии с участием нескольких автомобилей. Водителям советовали, по возможности, объезжать этот участок дороги и выбирать альтернативные маршруты следования.

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Москва-Инфо
   