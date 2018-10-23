Площадкой акции "Ночь искусств-2018" впервые станет Останкинская телебашня. В рамках акции башня будет открыта для посетителей ночью, сообщил заместитель директора филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр" Николай Кузьмичев.

"Мы впервые за 51 год будем открыты ночью: с 22:00 до 03:00. Примем порядка 700 человек", – приводят слова Кузьмичева СМИ

По его словам, чтобы посетить башню, нужно зарегистрироваться онлайн

"Для наших гостей будет работать мультимедийный комплекс и диджей. Надеемся, что участие в акции будет теперь постоянным", – отметил Кузьмичев.

В нынешнем году темой культурно-образовательной акции "Ночь искусств" станет взаимодействие поколений. Мероприятие ориентировано на интеграцию искусства в неожиданные форматы.

"Ночь искусств" будет проходить в столице шестой раз. К ней присоединятся музеи, театры, культурные центры и библиотеки, которые приготовят бесплатные мероприятия для посетителей.

Акция пройдет 4 ноября и может стать рекордной по количеству мероприятий во всероссийском масштабе. Планируется, что в ней будут участвовать 85 российских регионов. В "Ночь искусств" по всей стране пройдет более 2500 мероприятий

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