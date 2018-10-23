Образование/Карьера
Cтала известна дата проведения выпускного вечера в 2019
20 июня состоится торжественный выпуск учеников во всех школах столицы.
Выпускные вечера в Москве пройдут 20 июня, решение принял президиум правительства Москвы. Празднование должно закончиться не позднее 6 утра 21 июня.
Праздничные мероприятия будут включать выпускные вечера в школах и вузах, а также городской праздник выпускников в Парке Горького.
Также на заседании президиума утвердили состав организационного комитета по подготовке и проведению выпускных мероприятий. В комитет вошли руководители городских органов исполнительной власти, а также главы столичных управлений МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Роспотребнадзора
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назначена председателем оргкомитета. Организовывать выпускные будут городские департаменты образования и культуры.
В 2018 году более 20 тысяч выпускников участвовали в празднике в Парке Горького.
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