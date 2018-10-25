Старший внук Сергея Проханова, знаменитого «усатого няня», 11-летний Степан стал воспитанником Первого кадетского корпуса им. маршала Жукова, прапрадеда юного кадета!

Кадетский корпус находится при московской школе №1409. Воспитанники кадетского корпуса получают военно-патриотическое образование, углубленное знание школьных предметов, изучают основы военной подготовки и светского этикета, а также участвуют в кадетских балах.

Особенно Степану интересны: рукопашный бой и строевая подготовка. А вот место для творческой реализации у наследника есть отдельное: мальчик занимается в Детской театральной студии «Маленькая Луна» при «Театре Луны». Юный актер уже с успехом играет в спектакле «Оскар и Розовая дама» роль сорванца и хулигана Копченого!



У художественного руководителя "Театра Луны" народного артиста России Сергея Проханова помимо внука Степана еще двое внуков - Федор и Александра - дети сына Антона Проханова, пилота гражданской авиации Испании, где он и проживает со своей семьей.

Я невероятно счастлив и горжусь своим старшим внуком! Он стал продолжателем династии двух маршалов, героев Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и Александра Михайловича Василевского. Оба, кстати, были министрами обороны СССР. Учится он на одни пятерки, дисциплина там железная! Может он тоже когда-нибудь станет Министром обороны! - говорит Сергей Проханов.

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