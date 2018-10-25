Автомагистраль

Снег и неблагоприятные условия для поездки на автомобиле служат причиной для предупреждения и обращения к водителям Москвы

Московские водители действительно в состоянии воспользоваться общественным транспортом в связи с ожидаемыми изменениями погоды.

Снег ожидается к вечеру в четвеог 25 октября

ЦОДД обращает внимание граждан Москвы на то, что предпочтительнее отказаться от поездки на транспортном средств. Если нет этой возможности, следует проявить максимум внимания и не отклоняться от правил дорожного движения

В соответствии с предсказаниями на севере Подмосковья вечером пройдет мокрый снег, затем распространяющийся на Москву. На автотрассах ожидается гололед

С начала недели в Москве выпало около 13 миллиметров осадков. Это 22% от октябрьской нормы. За весь месяц дожди разной интенсивности принесли в Москву 43 миллиметра осадков при норме 59 миллиметров.

Днем в столице будет облачно, пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 2 до 7.

Ветер подует северо-западный, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление – 725 миллиметров ртутного столба

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