Автомагистраль
Водителям рекомендовано пользоваться общественным транспортом
В Москве ожидается снег, поэтому автомобилистам рекомендуют пользоваться наземным и общественным транспортом.
Снег и неблагоприятные условия для поездки на автомобиле служат причиной для предупреждения и обращения к водителям Москвы
Московские водители действительно в состоянии воспользоваться общественным транспортом в связи с ожидаемыми изменениями погоды.
Снег ожидается к вечеру в четвеог 25 октября
ЦОДД обращает внимание граждан Москвы на то, что предпочтительнее отказаться от поездки на транспортном средств. Если нет этой возможности, следует проявить максимум внимания и не отклоняться от правил дорожного движения
В соответствии с предсказаниями на севере Подмосковья вечером пройдет мокрый снег, затем распространяющийся на Москву. На автотрассах ожидается гололед
С начала недели в Москве выпало около 13 миллиметров осадков. Это 22% от октябрьской нормы. За весь месяц дожди разной интенсивности принесли в Москву 43 миллиметра осадков при норме 59 миллиметров.
Днем в столице будет облачно, пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 2 до 7.
Ветер подует северо-западный, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление – 725 миллиметров ртутного столба.
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