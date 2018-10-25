Московская сцена

Премьера

27, 28 и 29 октября 2018 года

26 октября в 18 часов – Генеральная репетиция новой программы одноактных балетов





Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представляет премьеру



В новой программе Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко вновь обращается к хореографии Джорджа Баланчина. На этот раз театр попробует свои силы в освоении легендарного «Кончерто барокко» на музыку И.С. Баха.



Главная особенность хореографии американского неоклассика – абсолютное слияние музыки и танца. Лоран Илер: «Музыкальность для меня первична в восприятии танца, и это одна из причин, почему я так рад ввести в репертуар Музыкального театра этот балет».



«Восковые крылья» были поставлены в 2013 году на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В юбилейном сезоне художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер решил вернуть шедевр Килиана в репертуар.



Австрийская пресса уже назвала 30-летнего солиста Венского государственного балета Андрея Кайдановского новой международной звездой. В рамках нового вечера одноактных балетов Музыкальный театр представит мировую премьеру спектакля «Пижамная вечеринка». Главные герои спектакля – мужчины. Андрей Кайдановский: «Мне кажется, что мы – мужчины – никогда не взрослеем. У нас только меняются игрушки. Чем старше и «важнее» мы становимся, тем наши игрушки порой становятся страшнее и разрушительнее. <…> Я искал униформу для моих героев. Но это не могла быть военная форма, тогда появилась «пижамная вечеринка». Но все вечеринки заканчиваются, и надо идти спать…»



В репетициях принимают участие ведущие солисты балетной труппы театра. Дирижер-постановщик программы – Антон Гришанин.



Для синхронов просьба приезжать заранее!



NB! ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ТОЛЬКО ОДНА – 26 ОКТЯБРЯ!

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