Политика
Парламентарии не стали вводить запрет на суррогатное материнствоГД отклонила законопроект о запрете суррогатного материнства .
Депутаты отклонили запрет на суррогатное материнство в России при первом чтении
В пояснительной записке к документу говорилось, что на территории России нужно запретить суррогатное материнство, пока не будет разработан комплексный подход, защищающий права детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.
Как отмечается, на сегодняшний день оказание таких услуг имеет недопустимые правовые риски.
В первую очередь это связано с тем, что между сторонами заключается обычный гражданско-правовой договор, который не гарантирует строгого выполнения условий.
Также открытым вопросом остаются случаи, когда ребенок рождается с патологией или случается внутриутробная смерть. Неясно, является ли это результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора.
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