Депутаты отклонили запрет на суррогатное материнство в России при первом чтении

В пояснительной записке к документу говорилось, что на территории России нужно запретить суррогатное материнство, пока не будет разработан комплексный подход, защищающий права детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.

Как отмечается, на сегодняшний день оказание таких услуг имеет недопустимые правовые риски.

В первую очередь это связано с тем, что между сторонами заключается обычный гражданско-правовой договор, который не гарантирует строгого выполнения условий.

Также открытым вопросом остаются случаи, когда ребенок рождается с патологией или случается внутриутробная смерть. Неясно, является ли это результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора

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