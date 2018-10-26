Персона
Скончался Николай Петрович Караченцов
Наверное нет человека на Земле, который не запомнил бы образ Резанова, созданный им на сцене.
Есть люди о которых и говорить не имеет смысла. Их знают,
помнят все. Творческая жизнь этих людей много лет проходит на глазах у
публики.
Несомненно к их числу относится и Николай Караченцов
Власти Москвы предложили назвать улицу в ТиНАО в честь Караченцова
Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир
Жидкин предложил назвать одну из улиц в "Новой" Москве в честь скончавшегося в
пятницу, за день до своего 74-летия, актера Николя Караченцова
"Я знал Николая Петровича лично, с большим уважением к нему относился как к великому артисту и замечательному человеку. Поскольку уже стало традицией давать имена новым улицам в Новой Москве известных российских и зарубежных деятелей культуры, то предлагаем рассмотреть возможность в перспективе одну из улиц назвать именем Николая Петровича Караченцова", - сказал Жидкин.
Жидкин напомнил, что решение о названии улиц принимает Московская городская межведомственная комиссия по наименованиям.
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