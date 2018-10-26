Политика
Контакт альянса с Россией назначен на 31 октября
Общение двух лидирующих в международном масштабе измерения военных направлений продолжится.
Следующее заседание Совета Россия–НАТО состоится 31 октября
НАТО приостановила практическое сотрудничество с РФ "из-за ее агрессивных действий на Украине",
Каналы для политического диалога остались открытыми
"Совет Россия–НАТО – это важная платформа для диалога, он никогда не приостанавливался", – отметил источник, добавив, что альянс и Россия поддерживают открытые линии связи между военными для содействия предсказуемости.
Ранее источник в североатлантическом альянсе заявлял, что в Брюсселе хотели бы до конца года провести новое заседание совета на уровне послов. Он отметил, что переговоры по этому вопросу ведутся, однако для начала нужно согласовать повестку
Генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг выступил за сотрудничество с Россией в Арктическом регионе.
Он подчеркнул, что многие страны НАТО сотрудничают с Россией в решении проблем региона в рамках Арктического совета.
В частности, обсуждаются вопросы защиты окружающей среды и рыболовства.
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