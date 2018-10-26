В Московском художественном театре имени Чехова открыли памятник народному артисту СССР Олегу Табакову. Церемония приурочена к 120-летию театра.

Скульптурный бюст выполнен по проекту Салавата Щербакова и расположен рядом со служебным входом в МХТ.

"Я всех нас поздравляю с большим событием – со 120-летием Московского художественного театра. Отмечать мы его будем открытием скульптурной группы памяти Олега Павловича Табакова", – сказал художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил, что планируется установить еще один памятник артисту рядом со Сценой на Сухаревской

"Мы надеемся, что рядом с нашим театром на Сухаревской нам удастся поставить скульптурную композицию. Рядом с театром, о котором он мечтал всю жизнь, рядом с театром, который он создал", – сказал он.

С юбилеем МХТ поздравили министр культуры России Владимир Мединский и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Олег Табаков – актер, режиссер, педагог, один из основателей театра "Современник", руководитель театра "Табакерка" и МХТ. Он умер в Москве 12 марта 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище

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