Без знания истории комсомола невозможно рассуждать о его будущем. И только проанализировав итоги и ошибки прошлых событий можно строить что-то в своей жизни, взяв лучшее из того, что было в прошлом.

Возникновение организации:

Патриотические организации с участием молодежи страны организовывались еще до революции. В. И. Ленин активно содействовал этому процессу и оказывал поддержку каждому желанию молодежи сплотить свои ряды для борьбы за коммунистическое будущее страны.

Первые организации были разрознены и малочисленны. Создание российского коммунистического союза молодежи датируется 29 октября 1918.

Цель создания - сплотить молодое поколение страны в единый, мощнейший орган, рычаг управления и воспитания молодежи, обладающей потенциальной силой для последующего вливания этих молодых людей в члены коммунистической партии.

Абревиатура РКСМ появилась в названии организации вследствие присвоений ей имени вождя мирового пролетариат.

В результате возникла организация "Российский ленинский коммунистический союз молодёжи", названая в честь В. И. Ленина.

В январе 1924 Россию потрясло известие о смерти вождя мирового пролетариата.

После созыва шестого съезда РКСМ организацию переименовали в честь В. И. Ленина.

С трибуны съезда прозвучал призыв придерживаться по-прежнему ленинских принципов и проявить твердость и решительность в борьбе за идеалы.

Основные принципы и направления работы комсомольской организации были изложены в настольной книге комсомольца под названием "Задачи союзов молодёжи".

P.S.

Хотелось бы вспомнить добрым словом тех уже покинувших к сожалению этот мир бывших комсомольцев, которые не дожили до юбилейной даты, но достойно прожили жизнь, сумев в любой ситуации реализовать лучшие свойства человека, которые в сущности не имеют иногда идеологической основы, а являются естественным проявлением отношения индивидуума к окружающему миру.

В 1922 году образовался союз РСФСР, Белорусской ССР, Украинской ССР и Закавказской СФСР.

В 1926 году союз молодежи стал "Всесоюзным" и до сентября 1991 года он продолжал свое существование. Его самороспуск явился результатом распада СССР.

Последующее появление аналогичных организаций стало только призраком прошлого.

Повторить успех организации еще не удалось. По функциональности и численности ни одной из организации не удалось превзойти ВЛКСМ.

ЛКСМ РФ, РКСМ, РКСМ(б) и другие организации возможно со временем и смогут развиться в более мощные образования, но обсуждать это преждевременно.

Молодежи нужны достойные примеры в жизни, стимул к развитию и примеры для подражания.

В этом смысле значимость в жизни страны ВЛКСМ бесценна, ее нужно рассматривать в историческом аспекте.

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