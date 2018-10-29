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Автомагистраль

Установлено одностороннее движение

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Установлено одностороннее движение

Информационный Центр Правительства Москвы 29 октября 2018г., 16:00

Изменилось направление движения в боковом проезде Сходненской улицы

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Новая схема движения введена на одной из улиц в Северо-Западном округе. С 27 октября боковой проезд на участке Сходненской улицы (от д.37 до Нелидовской улицы) стал односторонним. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Изменение схемы движения повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе вблизи детского учебного учреждения путем сокращения количества конфликтных точек на перекрестках и пересечениях

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