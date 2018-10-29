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Автомагистраль
Установлено одностороннее движение
Изменилось направление движения в боковом проезде Сходненской улицы.
Новая схема движения введена на одной из улиц в Северо-Западном округе. С 27 октября боковой проезд на участке Сходненской улицы (от д.37 до Нелидовской улицы) стал односторонним. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.
Изменение схемы движения повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе вблизи детского учебного учреждения путем сокращения количества конфликтных точек на перекрестках и пересечениях.
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