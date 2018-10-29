Банк России повысил на 37,41 копейки официальный курс евро к рублю на вторник, 30 октября.

30 октября официальная стоимость евро составит 75,0399 рубля. Американская валюта также укрепится. По решению ЦБ, официальный курс доллара США на вторник вырос на 17,84 копейки − до 65,8129 рубля.

В результате стоимость бивалютной корзины, согласно официальным курсам на 30 октября, увеличится на 26,65 копейки по сравнению с показателем минувших выходных и составит 69,9651 рубля

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