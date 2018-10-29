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Экономика
Евро вырос
Установлено значение курса евро к рублю 37,41 копеек.
Банк России повысил на 37,41 копейки официальный курс евро к рублю на вторник, 30 октября.
30 октября официальная стоимость евро составит 75,0399 рубля. Американская валюта также укрепится. По решению ЦБ, официальный курс доллара США на вторник вырос на 17,84 копейки − до 65,8129 рубля.
В результате стоимость бивалютной корзины, согласно официальным курсам на 30 октября, увеличится на 26,65 копейки по сравнению с показателем минувших выходных и составит 69,9651 рубля.
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