В «новой» Москве ввели в эксплуатацию первый корпус в жилом комплексе «Саларьево парк».

По словам руководителя ведомства Константина Тимофеева, застройщик жилого комплекса «Саларьево парк» получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №1.

«Общая площадь жилого дома составляет более 16,6 тыс. кв. м. Корпус №1 рассчитан на 216 квартир. Объекту присвоен адрес: поселение Московский, Киевское шоссе, 23 км, д. 5, к. 1. ЖК «Саларьево парк» возводится ГК «ПИК» вблизи дер. Саларьево Новомосковского округа Москвы. В рамках реализации проекта планируется возвести 1,43 млн кв. м жилья. Также на территории жилого комплекса возведут 12 детских садов на 2,7 тыс. мест и шесть общеобразовательных школ для 6 тыс. 250 учеников», - говорится в сообщении

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