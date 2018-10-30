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Cпорт
Столица РФ стала членом топ-3
В число лидеров вышла Москва в рейтинге футбольных населенных пунктов.
Определились позиции рейтинга городов и матчей команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по результатам посещаемости 12-го тура, прошедшего с 27 по 29 октября.
Ростов-на-Дону, Самара и Москва вошли в первую тройку городов по популярности футбола в России.
Матч ПФК ЦСКА - "Краснодар" в Москве 28 октября, в котором ЦСКА уступил со счетом 1:2, посетили 19 тысяч 63 зрителя.
Матч в Москве стал третьим по посещаемости в туре.
По итогам прошедшего тура, ПФК ЦСКА занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.
На всех матчах Премьер-Лиги этого сезона присутствовали 1 млн 736 тысяч человек, в среднем, 18,1 тысячи за матч, что на 29% больше, чем в прошлом сезоне.
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