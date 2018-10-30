Определились позиции рейтинга городов и матчей команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по результатам посещаемости 12-го тура, прошедшего с 27 по 29 октября.

Ростов-на-Дону, Самара и Москва вошли в первую тройку городов по популярности футбола в России.

Матч ПФК ЦСКА - "Краснодар" в Москве 28 октября, в котором ЦСКА уступил со счетом 1:2, посетили 19 тысяч 63 зрителя.

Матч в Москве стал третьим по посещаемости в туре.

По итогам прошедшего тура, ПФК ЦСКА занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

На всех матчах Премьер-Лиги этого сезона присутствовали 1 млн 736 тысяч человек, в среднем, 18,1 тысячи за матч, что на 29% больше, чем в прошлом сезоне

.