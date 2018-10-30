Автомагистраль

Волоколамское шоссе от МКАД до реки Сходня будет реконструировано, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Подведомственная Департаменту строительства организация ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» объявила конкурс на реконструкцию Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов. 1.3. этап: «Участок от МКАД до р. Сходня» в Северо-Западном административном округе города Москвы», - сказал руководитель департамента.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,9 миллиарда рублей. Продолжительность строительства не должна превышать 3 лет с момента заключения государственного контракта. Подведение итогов запланировано на 22 ноября 2018 года.

Проектом предусмотрено: реконструкция 1,5 километров Волоколамского шоссе, моста и строительство эстакады.

Кроме этого будут реконструированы три подземных пешеходных перехода: Волоколамское шоссе 112, Волоколамское шоссе 116 и Волоколамское шоссе 128.

«До конца 2018 года приступят к реконструкции развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Конкурс на подрядчика на строительство развязки уже объявлен», - добавил Андрей Бочкарев

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