С 1 ноября столичным дачникам придется платить за борщевик. Штрафы за поросший ядовитым сорняком участок составят от двух до пяти тысяч рублей.

Московские водители начнут получать штрафы за езду без полисов ОСАГО. Вычислять автомобилистов будут по специальным камерам на дорогах.

Вступит в силу запрет на эксплуатацию машин на летней резине в зимний период. Кроме того, с ноября в России приостановят выдачу полисов обязательного медицинского страхования нового образца при смене страховой компании. Процесс возобновят только в января 2019 года.



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