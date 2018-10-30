Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара в гостинице "Останкино" на северо-востоке Москвы

"Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания", – сказала помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По словам Ивановой, в результате пожара пострадали три человека. Все они доставлены в медицинские учреждения столицы, где им оказывают необходимую помощь. Ранее со ссылкой на экстренные службы города ряд СМИ сообщал о четырех пострадавших.

Днем во вторник, 30 октября, в здании гостиницы "Останкино" произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 15 квадратных метров. Очевидцы сообщали, что со второго этажа шел густой дым, люди просили помощи. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности из пяти возможных. Из гостиницы были эвакуированы 260 постояльцев, еще 42 человека спасены. В 14:05 возгорание было ликвидировано, а 14:24 объявлена "полная ликвидация происшествия".

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