Здесь интересно

Бронзовый памятник собаке Муму планируют установить в Москве рядом со скульптурой писателя Ивана Тургенева, которую откроют к 200-летию со дня его рождения. Памятник появится на улице Остоженка около дома-музея писателя.

Об этом в министерстве культуры РФ сообщил на заседании оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения писателя руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Автор – народный художник РФ Сергей Казанцев – решил, что ближе к музею у нас будет еще бронзовая Муму, что я думаю добавит такого интереса со стороны юной аудитории", – приводит слова Кибовского СМИ.

Памятник Тургеневу уже установили, но он пока скрыт. Сейчас благоустраивают территорию у дома-музея, который откроют в ноябре после реставрации.

В новом доме-музее также представят последний прижизненный портрет писателя.

В июне правительство Москвы РАСПОРЯДИЛОСЬ до конца этого года Тургеневу поставят памятник у здания музея на Остоженке.

Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Ровно 200 лет со дня рождения писателя будет 9 ноября 2018 года.

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