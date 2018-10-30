Образование/Карьера

2 ноября в 10:00 в Москве пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Акция приурочена ко Дню народного единства и проводится уже третий год подряд – единовременно во всех регионах Российской Федерации. Организаторами акции выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Координатором Диктанта в городе Москве является Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Цель мероприятия – популяризация этнографических знаний о народах России и зарубежных стран, сохранение этнокультурных традиций, гармонизация межэтнических отношений в российском обществе.

В прошлом году Диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. Москва стала лидером среди субъектов России по количеству площадок и участников Диктанта – более 18 тысяч человек написали Диктант на 329 площадках столицы. В этом году москвичам предоставлены дополнительные возможности для написания Диктанта – в проведении акции в Москве будут задействованы более 1000 площадок.

Задания Диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание Диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Открытыми площадками Диктанта для москвичей станут большинство городских и районных библиотек, домов культуры, культурно-досуговых и спортивных центров районов, центров социального обслуживания населения и даже в нескольких городских парков.

Кроме того, московские школьники, студенты, аспиранты и преподаватели колледжей и вузов смогут написать Диктант на площадках своих учебных заведений.

Дополнительная информация об акции опубликована на сайте Московского дома национальностей, а также на центральном сайте Диктанта

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