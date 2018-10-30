Работы по благоустройству завершились в переулках Китай-города. Так, в Малом и Большом Златоустинских, Армянском и Лучникове переулках установили 18 скамеек и 28 урн. А в переулках – Петроверигском, Старосадском и Малом Спасоглинищевском – 12 скамеек и 42 урны. Также в рамках благоустройства заменили инженерные сети и проложили ливневую канализацию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Скамейки сочетается с фонарями, которые также заменили на новые. Также для пешеходов были расширены тротуары, их замостили гранитной плиткой. Въезды во дворы и пешеходные переходы оборудовали пандусами, сделали парковочные карманы, разбили газоны. Поздней осенью здесь высадят деревья, а весной 2019 года – кустарники.

Отмечается, что после завершения благоустройства схема дорожного движения в переулках не изменилась.

В Москве проходит масштабная программа благоустройства. Столичные власти намерены привести в порядок еще несколько улиц и переулков. В рамках благоустройства города уже отремонтированы переулки и скверы центра города

Например, Никольская улица стала полностью пешеходной, там появились лавочки и скамейки. Этим летом она стала центром притяжения футбольных фанатов. Городские площади у станций метро превратились в удобные общественные пространства. Теперь это места, где приятно прогуляться или отдохнуть на скамейке в тени деревьев.

Ранее в Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство.

Специалисты проложили более 170 метров водосточных лотков, замостили тротуары, разбили газоны. Также было обновлено освещение: установлено более 40 опор фонарей. Поставили новые скамейки и урны. А чтобы было удобно ориентироваться на местности, установили 3 навигационные стелы

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