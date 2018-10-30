Будем здоровы

Витамин D благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов, а также повышает выносливость. К такому выводу пришли ученные из университета Вирджинии (США).



Ученым удалось выяснить, что витамин D понижает вероятность смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и защищает мозг алкоголиков от дальнейших повреждений.

В мониторинговом проекте NHANES приняли участие примерно две тысячи добровольцев – среди них медсестры и медработники, регулярно проходившие всесторонние обследования.

Участники исследования рассказывали врачам о своей диете, уровне физической активности и вредных привычках на протяжении примерно десяти лет

Ученым удалось выявить связь между спортивными показателями добровольцев и количеством витамина D, который содержался в их крови. К примеру, самые большие любители "рыбьего жира" примерно в три раза лучше выступали в тестах на "дыхалку".

Специалисты также предупреждают, что при избытке витамина в организме развиваются серьезные нарушения, которые сводят на нет все плюсы от приема этих препаратов.

Польза рыбьего жира и витамина D для укрепления костей и зубов известна давно. Также они могут играть ключевую роль в защите клеток организма от старения и последствий старения, в том числе развития рака.

Кроме того, рыбий жир защищает людей от развития диабета и ряда других болезней.

Специалисты рекомендуют поддерживать уровень витамина D, используя пищевые добавки или просто почаще выходя на солнце.

Ранее специалисты из Университетского колледжа Лондона выяснили, что люди, которые предпочитают средиземноморскую диету, примерно на 33% меньше склонны к депрессии

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