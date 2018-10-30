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Происшествия

В Москве идет операция 'Перехват'

Фото: depositphotos/blinow61

В Москве идет операция "Перехват"

M24.ru 30 октября 2018г., 17:48

Гоголевский бульвар стал местом трагических событий

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В центре столицы неизвестные напали с топором на мужчину. Инцидент произошел на Гоголевском бульваре в районе дома 5, строение 1.

Правоохранительные органы сообщили о двух злоумышленниках, подбежавших к мужчине, ударивших его топором и отнявих сумку, в которой находилась крупная сумма денег.

После этого нападавшие скрылись с места преступления на сером Ford Mondeo. Для их поиска в Москве введен план "Перехват".

По адресу, где произошло нападение, находится отделение одного из банков, которое занимается обслуживанием VIP-клиентов

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