версия для печати
Происшествия
Остановка движения произошла на Ленинградском проспекте
Обрыв контактной сети стал причиной происшествия.
Движение троллейбусов по Ленинградскому проспекту на севере столицы остановилось из-за обрыва контактной сети.
ЧП произошло в районе дома №39 по направлению в центр.
Затор образовался в обеих сторонах Ленинградского проспекта. Не могут проехать троллейбусы № 6, 12, 43, 65, 70 и 82.
Десятки троллейбусов заняли выделенную полосу проспекта в сторону центра. На небольшом участке между Белорусским вокзалом и Третьим транспортным кольцом следуют троллейбусы маршрута №20. На месте обрыва сети работают специалисты.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.