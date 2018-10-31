Происшествия

Движение троллейбусов по Ленинградскому проспекту на севере столицы остановилось из-за обрыва контактной сети.

ЧП произошло в районе дома №39 по направлению в центр.

Затор образовался в обеих сторонах Ленинградского проспекта. Не могут проехать троллейбусы № 6, 12, 43, 65, 70 и 82.

Десятки троллейбусов заняли выделенную полосу проспекта в сторону центра. На небольшом участке между Белорусским вокзалом и Третьим транспортным кольцом следуют троллейбусы маршрута №20. На месте обрыва сети работают специалисты

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