Постпред РФ при ООН Василий Небензя упрекнул коллег по Совбезу в намеренном игнорировании реальной ситуации на Украине, процитировав стихи Пушкина.

"У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад". Это про вас, господа", – заявил Небензя на заседании Совбеза ООН?.

Этой цитатой российский постпред охарактеризовал позицию западных стран, которые смотрят "сквозь пальцы" на любые действия Киева и намеренно игнорируют националистические марши в украинской столице. "Знаете, во время так называемой "революции достоинства" в Киеве появился такой хэштег: "онижедети" в одно слово. Что означало: "Ну что с них взять? Побалуются и пройдет", – приводят слова Небензи СМИ.

Как подчеркнул российский дипломат, "сейчас эти "дети" ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами и в числе националистических добровольческих батальонов воюют на Донбассе". Небензя отметил, насколько опасно не обращать внимания на то, что происходит на Украине. "Вы выпустили джинна из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать", – предостерег коллег российский постпред

Ранее сообщалось, что санкции, которые Россия вводит в отношении Украины, затронут 360 украинских компаний и 50 физических лиц. Документ вскоре поступит на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву. Ограничительные меры станут ответом на недружественные действия Киева, заявили в кабмине

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