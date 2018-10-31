Власти России сократили срок выдачи маткапитала до 15 дней. Соответствующий документ подписал Владимир Путин. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помимо срока выдачи маткапитала, с 14 до пяти дней сокращается срок рассмотрения представленных гражданами сведений о лишении родительских прав, отмене усыновления и других сведений, необходимых для ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки от государства.

Принятие решения о выдаче сертификата либо об отказе приостанавливается в случае непоступления в срок запрашиваемых документов. Решение будет выноситься в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в России увеличат материнский капитал. Уже через три года он составит 489 тысяч рублей. Об этом 19 сентября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, индексация заложена в проекте бюджета

Поднимать выплаты будут в два этапа. В 2020 году маткапитал составит уже 470 тысяч рублей.

Владимир Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2021 года, а также закон о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого ребенка. Эти законы начали действовать с 1 января 2018 года

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