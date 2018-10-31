Политика
Процедуру получения пособия после рождения ребенка укоротили
РФ предоставит пятнадцать дней на выдачу пособия после рождения детей.
Власти России сократили срок выдачи маткапитала до 15 дней. Соответствующий документ подписал Владимир Путин. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Помимо срока выдачи маткапитала, с 14 до пяти дней сокращается срок рассмотрения представленных гражданами сведений о лишении родительских прав, отмене усыновления и других сведений, необходимых для ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки от государства.
Принятие решения о выдаче сертификата либо об отказе приостанавливается в случае непоступления в срок запрашиваемых документов. Решение будет выноситься в течение месяца.
Ранее сообщалось, что в России увеличат материнский капитал. Уже через три года он составит 489 тысяч рублей. Об этом 19 сентября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, индексация заложена в проекте бюджета
Поднимать выплаты будут в два этапа. В 2020 году маткапитал составит уже 470 тысяч рублей.
Владимир Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2021 года, а также закон о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого ребенка. Эти законы начали действовать с 1 января 2018 года.
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