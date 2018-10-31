В последний день октября президент страны утвердил законопроект, гарантирующий льготы, относящиеся к земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в прежних границах пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ разработали для обеспечения граждан дополнительными социальными гарантиями в связи с изменениями в пенсионном законодательстве.

Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ, они вступят в силу с 1 января будущего года.

27 сентября Госдума в третьем чтении приняла закон о совершенствовании пенсионной системы. 3 октября его одобрил Совет Федерации, затем его подписал Владимир Путин

Первоначально законопроект предполагал постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. Во втором чтении после предложений Владимира Путина было принято решение повысить возраст выхода на пенсию для всех на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

29 октября Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу законопроект о размере прожиточного минимума пенсионера в столице. Это необходимо для определения социальной доплаты к пенсии на 2019 год.

Ранее Собянин сообщал, что московские власти готовы усилить социальную защиту граждан предпенсионного возраста и установить для них новые льготы. Он отметил, что власти должны заботиться, чтобы жизнь старшего поколения была здоровой, качественной, а также интересной



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