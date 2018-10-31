Cпорт
Елизавета Туктамышева является теперь главной соперницей Загитовой
Ей удалось обыграть конкуренток в нелегкой спортивной борьбе.
Победа в Канаде стала для Туктамышевой первым выигранным Гран-при за четыре года.
Алина Загитова и Евгения Медведева стали персонажами поста в Twitter Елизаветы Туктамышевой
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выигравшая Гран-при Канады, оставив позади Медведеву, высмеяла в Twitter своих своих соотечественниц Алину Загитову и Евгению Медведеву
"Пусть мир следит за битвой Медведевой и Загитовой. Я буду той кошкой посередине, что наслаждается каждой секундой", — написала Туктамышева.
В опубликованном посте Туктамышева показала gif-анимацию, где два кота пытаются поделить кусок мяса, а третий ест этот же кусок между ними.
Победа в Канаде стала для Туктамышевой первым выигранным Гран-при за четыре года. Произвольную программу на турнире выиграла Медведева, но по общей сумме она на третьем месте.
Медведева и Загитова боролись за золото на Олимпиаде-2018.
Загитова выиграла, после чего Медведева сменила тренера и переехала жить в
Канаду.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.