Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что подписал указ "О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы".

"Она направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа", – приводятся слова президента в на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в указе также говорится о создании четких правил въезда и получения права на проживание, работу и приобретение российского гражданства.

"Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты", – отметил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников за рубежом в условиях роста напряженности в мире.

Ранее сообщалось, что за годы государственной программы по возвращению соотечественников в Россию прибыло 800 тысяч человек, которые когда-то уехали жить за границу.

Программа по переселению соотечественников на родину заработала в 2007 году в 12 пилотных регионах. Сейчас в ней участвуют более 60 субъектов РФ. По программе все желающие могут вернутся в Россию, в чем им активно помогает государство вплоть до трудоустройства.

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