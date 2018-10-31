Политика
Концепция государственной миграционной политики определена
Составлен список правил для въезда на территорию России.
Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что подписал указ "О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы".
"Она направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа", – приводятся слова президента в на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что в указе также говорится о создании четких правил въезда и получения права на проживание, работу и приобретение российского гражданства.
"Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты", – отметил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников за рубежом в условиях роста напряженности в мире.
Ранее сообщалось, что за годы государственной программы по возвращению соотечественников в Россию прибыло 800 тысяч человек, которые когда-то уехали жить за границу.
Программа по переселению соотечественников на родину заработала в 2007 году в 12 пилотных регионах. Сейчас в ней участвуют более 60 субъектов РФ. По программе все желающие могут вернутся в Россию, в чем им активно помогает государство вплоть до трудоустройства..
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