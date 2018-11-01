Наступает праздник и в Москве многие центры госуслуг, загсы и поликлиники изменит расписание работы офисов и предприятий.

3-5 ноября на графике рабочих часов отразится празднование Дня народного единства.

Центры госуслуг "Мои документы" 3 и 5 ноября будут работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00 (без перерывов), во флагманских офисах – с 10:00 до 22:00. Нерабочим днем в центрах госуслуг будет только 4 ноября. Также 5 ноября в центрах не будут работать отделы по вопросам миграции МВД и клиентские службы Пенсионного фонда России.

Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания в предпраздничный день, 3 ноября, будут работать с 09:00 до 17:00. А с 4 по 6 ноября там будут выходные.

Центры социального обслуживания не будут работать 3 и 4 ноября. Обратиться по всем вопросам в праздничные дни можно будет только 5 ноября с 09:00 до 18:45

Что касается поликлиник и аптек, то взрослые медучреждения Москвы 3 ноября будут работать по графику субботнего дня – с 09:00 до 18:00. В эти же часы будет возможен вызов врача на дом. 4 и 5 ноября прием будет проводиться с 09:00 до 16:00. Травматологические пункты при поликлиниках с 3 по 5 ноября будут работать в часы работы поликлиник или круглосуточно. Детские поликлиники 3 ноября будут открыты с 09:00 до 15:00. С 3 по 5 ноября медицинскую помощь на дому будут оказывать с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочные кухни – с 06:30 до 12:00.

Женские консультации 3 ноября будут работать с 09:00 до 15:00. А 4 и 5 ноября прием будет проходить по графику воскресного дежурства на базе одной из женских консультаций округа.

Центры "Московский транспорт" 3 и 5 ноября будут оказывать услуги по расписанию обычного буднего дня. 4 ноября – выходной.

Ранее сообщалось, что с 3 по 5 ноября в Москве пройдет фестиваль "День народного единства". На площадках фестиваля в праздничные дни пройдет более 150 выступлений творческих коллективов.

На площади Революции будут звучать кавер-версии хитов в исполнении групп Russian Acappella Band, "Русский бит" и What’s Up, ВИА The Champions. Также будут выступать звезды отечественной эстрады – Юлианна Караулова, Алексей Воробьев, Стас Пьеха, проект госпел-музыки Moscow Gospel Team.

На Тверской площади разные артисты проведут обучающие мастер-классы, выступят танцевальные ансамбли и фольклорные коллективы народов России. На Профсоюзной улице будут выступать Государственный ансамбль песни и танца "Дагестан", этногруппа "Русское поле" из Владимирской области, группа "Услада" из Ярославля и группа "Курайсы".

На Ореховом бульваре пройдет большой казачий праздник. Кроме того, москвичей здесь порадуют своими выступлениями Родион Газманов, Евгения Отрадная и другие известные исполнители.

На ВДНХ будут выступать музыкальный коллектив CoffeetimeBand, вокальная группа "Пятеро" и фольклорный казачий ансамбль "Гуляй душа". На Городецкой улице появятся детский театр "Альт", вокально-эстрадная группа "Бум" и ученики школы искусств "Гармония" из Тюменской области. На площадке бульвара Дмитрия Донского выступят фолк-группа "Ярилов зной", "Артель Роса" и ансамбль "Матрена Арт".

Также в течение всех трех дней фестиваля можно будет приобрести сувениры, попробовать блюда национальных кухонь народов России, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в мастер-классах.

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