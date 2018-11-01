В столице проверят высоту кустарников для их последующей обрезки при превышении нормы.

Сделают это по просьбе горожан, которые боятся проходить мимо таких зарослей в темное время суток, сообщила руководитель общественного объединения "Безопасная столица" Инна Святенко.

По ее словам, она лично с представителями ГБУ "Жилищник" проведет рейд в районе Люблино. "Уже темнеет достаточно рано, а у нас до сих пор нет обрезки кустов в некоторых местах, на которые жалуются жители – им страшно там идти от остановки", – цитируют СМИ.

Святенко подчеркнула, что жалобы горожан совершенно обоснованны, поскольку с точки зрения безопасности все надо делать вовремя – обрезать кусты, включать лампочки и так далее.

Около миллиона сальвий высадили в парках и на улицах Москвы с начала года. Сальвия широко используется в столичном озеленении. Это растение не меняет яркой окраски с приходом осени. Разнообразие сортов с разной окраской расширяет возможности компоновки этого растения в городском цветнике.

В конце сентября в Москве стартовала акция "Миллион деревьев". Осенью в столице высадят около 170 тысяч деревьев и кустарников. В городе появятся новые березы, ели, рябины, черемуха, кизильник и боярышник. Кроме того, в Москве восстановят деревья, которые пострадали от аномальных погодных явлений.

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