Здесь интересно

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица презентовал свою новую книгу под названием "Зачем мне это нужно?". В третьем по счету литературном произведении Кустурицы содержатся его дневниковые записи с момента Боснийской войны 1992-1995 годов до сегодняшних дней.

Презентация книги прошла в городе Баня-Лука, в мероприятии участвовал президент республики Милорад Додик.

"В этой книге он отстаивает позиции и ценности, связанные с современностью, соединяет нынешнюю жизнь с историей, которая, кажется, повторяется", – сказал президент.

По словам режиссера, вопрос, который он вынес в заглавие книги, "является вопросом, который может легко стать экзистенциальным".

Он отметил, что "в книге много донкихотства, также как и в его мироощущении, которое невозможно без минимальной дозы идеализма".

"К несчастью, многие спотыкаются посередине пути, а не как Дон Кихот, который только в конце жизни спросил себя: "Зачем мне все это было нужно?", после чего заболел и умер", – сказал Кустурица.

Он отметил, что тоже задавался таким вопросом. "На этот вопрос нет ответа, он только ставится и с ним живешь", – сказал Кустурица.

По мнению критиков, в книге автор честно рассказывает о своей жизни, своих проблемах, надеждах и сомнениях, не избегая ни одной темы.

Эмир Кустурица знаменит своими легендарными фильмами "Черная кошка, белый кот", "Аризонская мечта", "Жизнь как чудо", "Андеграунд", "Папа в командировке" и многими другими лентами. Широко известен он и как музыкант, гитарист группы No Smoking Orchestra, неоднократно выступавший в России.

Ранее Кустурица представил свой сборник "Сто бед".

В 2011 году Кустурица написал автобиографию "Где мое место в этой истории?" Книга была тепло принята и читателями, и критиками, как во Франции, так и в Сербии.

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