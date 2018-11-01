Автомагистраль

Ограничения в движении общественного транспорта продлятся до десятого ноября

Десятого ноября движение на улице Сергия Радонежского восстановится, оно было вызвано по информации центра столичного транспортного комплекса техническими работами

Работы ведутся до десятого ноября, что вызвало проблемы при перемещении по улице Сергия Радонежского.

Изменения в движении общественного транспорта стало следствием ремонта инженерных сетей.

Технические работы проводятся на участке улицы Сергия Радонежского от дома одиннадцатого до дома тридцать один до десятого ноября

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