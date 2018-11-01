Автомагистраль

Погода затруднила дорожную обстановку в столице на весь день.

Днем ожидаются затруднения в центральной части города – Бульварное и Садовое кольца, Кремлевская набережная, улица Моховая. Ближе к вечеру будут загружены вылетные магистрали по направлению в область, особенно Ленинский проспект, улица Профсоюзная, Можайское шоссе, а также ТТК и МКАД.

В пресс-службе отметили, что в последний месяц количество автомобилей на дорогах города сильно увеличилось. Кроме того, погода неустойчива. Некоторые автомобилисты уже адаптировались к зимнему периоду, другие еще нет.

"Для того, чтобы сэкономить свое время, рекомендуем для поездок в центр пользоваться городским транспортом. А вечерние поездки сдвинуть на более позднее время – после 20:00", – заключили в пресс-службе.

Ранее синоптики предупредили москвичей о снеге в выходные.

По предварительным прогнозам, постоянный снежный покров ляжет в конце ноября. Весь месяц будет теплым с небольшим количеством осадков. В декабре температурный фон прогнозируется относительно мягким. Зато снега выпадет столько, сколько положено. Настоящая зима с морозами и метелями, по прогнозам, придет в Центральную Россию в январе.

Медики предостерегают, что колебания погоды могут вызвать недомогания у граждан, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также у тех, кто перенес инфаркт или инсульт.

Водителям напомнили о необходимости проверить работу аккумулятора, поскольку в холодное время он может разрядиться.

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