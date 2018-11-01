Кинологи с собаками проверят праздничные площадки фестиваля "День народного единства" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Будет проводиться обследование площадок с собаками до начала мероприятия", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва". "Везде будут дежурить патрули, народная дружина", – добавили в пресс-службе.

Утоняется, что кинологи со служебными собаками будут патрулировать места празднования Дня народного единства как в центре столицы, так и в районах. В частности, они будут нести дежурство на Тверской площади и площади Революции, рассказали в департаменте.

Фестиваль "День народного единства" будет проходить в столице с 3 по 5 ноября. Гости фестиваля смогут приобрести книги о коренных народах России, познакомиться с обычаями и кулинарными традициями разных регионов, поучаствовать в мастер-классах. В рамках праздника москвичей и гостей столицы ждут 15 иммерсивных спектаклей и более 150 выступлений творческих коллективов.

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