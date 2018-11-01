Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что слова главы МИД Британии Джереми Ханта, который пригрозил России "высокой ценой", если Москва "не изменит поведение", являются оправданием собственных действий.

"Великобритания последнее время особо отличается своей антироссийской риторикой. Это пропаганда, ее целью является оправдание собственных действий на международной арене", – сказал политолог RT.

Шатров отметил, что воспоминания о былом величии Британской империи не дают покоя нынешним политическим деятелям Великобритании.

"Великобритания считает себя никому, кроме США, не обязанной и рассчитывает стать неформальным лидером европейского Запада. То есть свобода от обязательств и в то же время претензия на господство", – добавил он.

Ранее Хант заявил, что если Россия продолжит вести себя так, как делает это в последнее время, это может обернуться "очень высокой ценой".

"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах систему международных отношений, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, Россия заплатит очень высокую цену", – сказал Хант. Он также отметил, что еще недавно считал, что РФ хочет быть частью международной правовой системы.

"Но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году вторжение в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери и это нас чрезвычайно обеспокоило", – подчеркнул Хант.

Кроме того, Хант обвинил российскую военную разведку в совершении "неразборчивых и безответственных" кибератак по всему миру. По его словам, подобное поведение демонстрирует открытое неуважение к международным законам и ощущение собственной безнаказанности.

Также министр пообещал в кратчайшие сроки "покончить с сетью агентов ГРУ" на территории Великобритании. Во время выступления на съезде Консервативной партии он заявил, что Россия понесет серьезное наказание в случае применения химоружия.

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