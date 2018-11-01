Происшествия

Почти 800 человек эвакуировали из школы на юге Москвы после распыления на первом этаже здания перцового газа. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Школа находится по адресу: улица Домодедовская, дом 24, корпус 7. После проветривания помещений учителя и школьники смогли вернуться в здание и продолжить занятия.

Кто применил перцовый баллончик в учебном заведении, не сообщается. Информации о пострадавших в результате инцидента также не поступало.

В начале октября похожий случай произошел в Краснодаре. Там из школы также эвакуировали почти 800 человек из-за распыленного перцового баллончика. Пострадали 16 детей, из них 12 госпитализировали. Всем оказана медицинская помощь. Из-за инцидента уроки были отменены. По факту произошедшего полиция начала проверку.

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