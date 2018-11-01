Здесь интересно

На площадках фестиваля "День народного единства" в Москве пройдут более 150 выступлений творческих коллективов.

Фестиваль будет проходить с 3 по 5 ноября.

На площади Революции будут звучать кавер-версии хитов в исполнении групп Russian Acappella Band, "Русский бит" и What’s Up, ВИА The Champions. Также будут выступать звезды отечественной эстрады – Юлианна Караулова, Алексей Воробьев, Стас Пьеха, проект госпел-музыки Moscow Gospel Team.

На Тверской площади разные артисты проведут обучающие мастер-классы, выступят танцевальные ансамбли и фольклорные коллективы народов России. На Профсоюзной улице будут выступать Государственный ансамбль песни и танца "Дагестан", этногруппа "Русское поле" из Владимирской области, группа "Услада" из Ярославля и группа "Курайсы".

На Ореховом бульваре пройдет большой казачий праздник. Кроме того, москвичей здесь порадуют своими выступлениями Родион Газманов, Евгения Отрадная и другие известные исполнители.

На ВДНХ будут выступать музыкальный коллектив CoffeetimeBand, вокальная группа "Пятеро" и фольклорный казачий ансамбль "Гуляй душа". На Городецкой улице появятся детский театр "Альт", вокально-эстрадная группа "Бум" и ученики школы искусств "Гармония" из Тюменской области. На площадке бульвара Дмитрия Донского выступят фолк-группа "Ярилов зной", "Артель Роса" и ансамбль "Матрена Арт".

Также в течение всех трех дней фестиваля можно будет приобрести сувениры, попробовать блюда национальных кухонь народов России, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в мастер-классах.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня народного единства в соцсетях запустили онлайн-игру "Сусанин-квест", в которой участники смогут проверить свое знание важных событий истории России. Игру запустил оргкомитет фестиваля "День народного единства".

Фестиваль проводится в Москве уже второй раз. В прошлом году его посетили 1,5 миллиона человек

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