Здесь интересно

Специальную праздничную программу ко Дню народного единства подготовили для москвичей в 19 столичных парках. Бесплатные познавательные экскурсии, мастер-классы, музыкальные концерты и квесты, посвященные культуре и истории разных народов России пройдут 3 и 4 ноября.

В музее-заповеднике "Царицыно" 3 ноября для посетителей проведут музыкально-игровую экскурсию по выставке "Зачем ребенку медведь?", на которой представлены глиняные народные игрушки второй половины XIX и начала XX века мастеров из разных стран.

В саду "Эрмитаж" с 14:00 до 16:00 4 ноября пройдет лекция основателя организации "Ваше родословие" Михаила Гершзона о доступных способах найти информацию о своих предках. Также там можно будет поучаствовать в мастер-классе по оформлению семейных фотографий в необычных техниках.

Таганский парк 4 ноября устроит для посетителей фестиваль народов России и мастер-классы по изготовлению кукол из веток и ниток, по росписи матрешек, созданию браслетов из бисера и сувениров из меха и бисера. Любители песен могут смело отправляться в усадьбу Воронцово, где музыканты будут исполнять русские народные песни на баяне, балалайке и гуслях. А в Лианозовском парке организуют "Народный квест", посвященный культуре и истории народов России. Экскурсии и квесты 3 и 4 ноября также пройдут и в Парке Горького.

Праздничные площадки фестиваля "День народного единства" в Москве проверят кинологи с собаками. Также во время празднования везде будут дежурить патрули и народная дружина. Отмечалось, что кинологи будут патрулировать места празднования как в центре столицы, так и в районах. В частности, они будут нести дежурство на Тверской площади и площади Революции, рассказали в департаменте.

Фестиваль "День народного единства" будет проходить в столице с 3 по 5 ноября. Гости фестиваля смогут приобрести книги о коренных народах России, познакомиться с обычаями и кулинарными традициями разных регионов, поучаствовать в мастер-классах. В рамках праздника москвичей и гостей столицы ждут 15 иммерсивных спектаклей и более 150 выступлений творческих коллективов.

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