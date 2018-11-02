Новости Москва Инфо

Две ярмарки - Сырная и Рыбная - будут работать на фестивале «День народного единства», который пройдет в Москве с 3 по 5 ноября 2018 года. Об этом 2 ноября сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».



«На Манежной площади развернется Сырная ярмарка. Посетителей ждут как знакомые сорта, так и яркие сырные новинки. Из районов Подмосковья на фестиваль привезут приготовленные по итальянским и английским рецептам сыры с благородной плесенью: нежную Горгондзолу дольче, пряную Горгондзолу пиканте, необычный по своим вкусовым качествам юный сыр Cтилтон (понравится тем, кто только начинает знакомиться с сырами с голубой плесенью и тем, кто ценит нежные, деликатные вкусы), а также оригинальную Горгондзолу спечиале (пряно-острый сыр с выдержкой около года специально для ценителей самых ярких вкусов). Из Волоколамского района Московской области, привезут выдержанные твердые сыры, которые больше полутора лет зрели в погребах. Такие сыры вполне способны составить конкуренцию швейцарскому грюйеру и итальянскому пармезану», - отмечается в материале.



Будут представлены на фестивале и традиционные для городских гастрономических фестивалей московские сырные конфеты. Из Подмосковья также будут привозить рикотту и козьи сыры. Из Калужской области ежедневно на фестиваль будут доставлять, помимо сыров, свежее молоко и творог.



Свою продукцию на фестивале представят и сыровары из отдаленных от столицы областей.



«Из Самарской области привезут плавленый на топленом молоке Белпер кнолле. Это сыр, приготовленный по швейцарской технологии - но с авторскими доработками. Например, на фестивале можно будет приобрести Бельпер кнолле с сумахом (род кустарника) и лавандой, а также с голубой плесенью Рокфорти. Фермеры из Тамбовской области порадуют сырами в сене и ржаных отрубях, выдержанных в липовых бочках, а также сыром с соком листьев хрена и свежей моцареллой. Из Калиниграда доставят тильзиттер из старинных погребов, построенных для этого сыра более 200 лет назад: раньше этот регион назывался Тильзит-Рагнит, а сейчас там располагается город Советск Калининградской области. Из Кабардино-Балкарской республики первые привезут свежие сыры, приготовленные по традиционным для этого региона рецептам. Сыровары из Свердловской области представят твердый и полутвердый сыр», - заключили в оргкомитете.

.