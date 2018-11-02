Новости Москва Инфо

Новая билетная система, предусматривающая персонализированные карты "Тройка", индивидуальные предложения и поддержку корпоративных клиентов, будет внедряться 2,5 года.

"В городском транспорте Москвы появится новая билетная система. Она предусматривает персонализацию карт "Тройка" и возможность интеграции с билетными системами других регионов. На разработку самой системы уйдет год. Еще 1,5 года займет внедрение. Новая билетная система будет обрабатывать более 6 миллиардов транзакций в год", – сообщили в пресс-службе московского метро.

Можно будет привязать карту к аккаунту в личном кабинете, проверять ее баланс, направлять средства на другую карту, блокировать ее. Баланс "Тройки" можно будет пополнять онлайн, без активации средств через желтый информационный терминал.

Также в новой билетной системе будет заложена возможность оплаты проезда в транспорте соседних с Москвой регионов. Система будет удобна для корпоративных клиентов: организации смогут оплачивать билеты сотрудникам, открыв общий расчетный счет.

К середине октября в Москве реализовали более 21 миллиона карт "Тройка". Также сообщалось, что в дальнейшем на 28 станциях метро установят банкоматы с функцией прямого пополнения "Тройки", без желтого терминала.

В 2018 году карте "Тройка" исполнилось 5 лет. За это время она неоднократно меняла свой внешний вид

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