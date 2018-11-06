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Московская жизнь

На cтанции метрополитена 'Черкизовская' начнут действовать ограничения

Фото: www.flickr.com

На cтанции метрополитена "Черкизовская" начнут действовать ограничения

M24.ru 06 ноября 2018г., 11:52

Северный вестибюль будет закрыт до 16 ноября

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Ремонтные работы стали причиной изменений в работе станции метрополитена "Черкизовская"

Прежний распорядок восстановится только после 16 ноября. Служащие метрополитена сообщили об ограничениях работы северного вестибюля станции метро "Черкизовская".
Уже сейчас можно уточнить у служащих метро

График проведения ремонтных работ уже сейчас можно уточнить у служащих метрополитена.

Дата закрытия вестибюля станции 5 ноября 5:30, утро
Дата восстановления работы вестибюля станции 16 ноября

Ремонт инженерных коммуникаций необходим и поэтому пассажирам придется воспользоваться другими способами передвижения

Северный вестибюль перекрыт для потока пассажиров у первого вагоны по направлению от центра до автомобильной станции "Черкизовская"

По решению руководства в метрополитене проведут ремонтные работы на лестницах и поменяют облицовочную плитку стен, а также половую плитку в переходе

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