Ремонтные работы стали причиной изменений в работе станции метрополитена "Черкизовская"

Прежний распорядок восстановится только после 16 ноября. Служащие метрополитена сообщили об ограничениях работы северного вестибюля станции метро "Черкизовская".

Уже сейчас можно уточнить у служащих метро

График проведения ремонтных работ уже сейчас можно уточнить у служащих метрополитена.

Дата закрытия вестибюля станции 5 ноября 5:30, утро

Дата восстановления работы вестибюля станции 16 ноября

Ремонт инженерных коммуникаций необходим и поэтому пассажирам придется воспользоваться другими способами передвижения

Северный вестибюль перекрыт для потока пассажиров у первого вагоны по направлению от центра до автомобильной станции "Черкизовская"

По решению руководства в метрополитене проведут ремонтные работы на лестницах и поменяют облицовочную плитку стен, а также половую плитку в переходе



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