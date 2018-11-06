Московская жизнь
На cтанции метрополитена "Черкизовская" начнут действовать ограничения
Северный вестибюль будет закрыт до 16 ноября.
Ремонтные работы стали причиной изменений в работе станции метрополитена "Черкизовская"
Прежний распорядок восстановится только после 16 ноября. Служащие
метрополитена сообщили об ограничениях работы северного вестибюля станции метро
"Черкизовская".
Уже сейчас можно уточнить у служащих метро
График проведения ремонтных работ уже сейчас можно уточнить у служащих метрополитена.
Дата закрытия вестибюля станции 5 ноября 5:30, утро
Дата восстановления работы вестибюля станции 16 ноября
Ремонт инженерных коммуникаций необходим и поэтому пассажирам придется воспользоваться другими способами передвижения
Северный вестибюль перекрыт для потока пассажиров у первого вагоны по направлению от центра до автомобильной станции "Черкизовская"
По решению руководства в метрополитене проведут ремонтные работы на
лестницах и поменяют облицовочную плитку стен, а также половую плитку в
переходе
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