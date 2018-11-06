Московская сцена

Главная героиня фильма Лера (Алена Бабенко) ночью на шоссе встречает таинственную девочку (Марта Тимофеева — трилогия «Гоголь»).

Девочка говорит, что ее родители уехали в Италию, а она идет к своей бабушке. Две судьбы странным образом переплетаются, а события начинают развиваться стремительно и непредсказуемо…

Погони, любовь и потрясающая операторская работа мастера Сергея Козлова – все это создает яркое и динамичное действо с запоминающимися актерскими работами звёзд российского экрана.

Знаменитая актриса театра «Современник» Алена Бабенко не только снялась в главной роли, но и впервые выступила в качестве продюсера фильма.

«Намерения быть продюсером у меня не было. Но так случилось, что еще 10 лет назад я прямо влюбилась в этот охлобыстинский сценарий. С годами это чувство не прошло. И вот я, как горьковский Данко, взяла фонарик со сценарием и пошла в неизвестность. Замечу, фильм наш поддержали Фонд кино и Министерство культуры», - комментирует Бабенко свой продюсерский дебют.

Съёмки фильма проходили в Риге. Город был выбран неслучайно, по замыслу авторов, латвийские пейзажи придают полуреальный и мистический характер киноповествованию о хрупкости жизни, которая может оборваться в любой момент.

Режиссер Константин Худяков: «Полутуманное, полудождливое состояние природы делает эту картину немножко абстрактной. Она не происходит в каком-то определенном месте, она говорит о том, что с ребенком и с нашими героями такая история может произойти в любом месте земли. Что покаяние — это вещь необходимая каждому человеку, и, если есть такой ангелок, который вас к этому ведет, то дай Бог это заметить и этому не сопротивляться. И дай Бог, чтобы это произошло пораньше...».

Первый публичный показ фильма прошел в рамках «Российских программ» Московского международного кинофестиваля.

Коротко о фильме:

Россия, 16+, 93 минуты

Режиссер: Константин Худяков

Сценарий: Иван Охлобыстин

Продюсеры: Вадим Ремизов, Алёна Бабенко, Георгий Гаврилов

Оператор: Сергей Козлов

Композитор: Владимир Подгорецкий

Художники: Екатерина Залетаева, Ирина Иванова

Монтаж: Дмитрий Рубежин

В главных ролях:

Алёна Бабенко, Марта Тимофеева, Анатолий Белый, Иван Охлобыстин, Артур Ваха, Эммануил Виторган

Контакты, аккредитация для прессы на премьеру в кинотеатр «Иллюзион»:

PR-проекта Светлана Астрецова

Тел: 8 (903) 971-93-73, e-mail: astretsizm@gmail.com

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