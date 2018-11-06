Московская сцена
Алена Бабенко и её «Мотылек»
В российский кинопрокат выходит картина Константина Худякова «Мотылек». Автор знаменитых лент «С вечера до полудня», «Успех», «Хождение по мукам» снял мистическое роуд-муви по рассказу Ивана Охлобыстина. Фильм выйдет на широкий экран 22 ноября 2018 года. В тот же день состоится и закрытая премьера фильма в 19.00 в столичном кинотеатре «Иллюзион» (Котельническая наб., 1/15)..
Главная героиня фильма Лера (Алена Бабенко) ночью на шоссе встречает таинственную девочку (Марта Тимофеева — трилогия «Гоголь»).
Девочка говорит, что ее родители уехали в Италию, а она идет к своей бабушке. Две судьбы странным образом переплетаются, а события начинают развиваться стремительно и непредсказуемо…
Погони, любовь и потрясающая операторская работа мастера Сергея Козлова – все это создает яркое и динамичное действо с запоминающимися актерскими работами звёзд российского экрана.
Знаменитая актриса театра «Современник» Алена Бабенко не только снялась в главной роли, но и впервые выступила в качестве продюсера фильма.
«Намерения быть продюсером у меня не было. Но так случилось, что еще 10 лет назад я прямо влюбилась в этот охлобыстинский сценарий. С годами это чувство не прошло. И вот я, как горьковский Данко, взяла фонарик со сценарием и пошла в неизвестность. Замечу, фильм наш поддержали Фонд кино и Министерство культуры», - комментирует Бабенко свой продюсерский дебют.
Съёмки фильма проходили в Риге. Город был выбран неслучайно, по замыслу авторов, латвийские пейзажи придают полуреальный и мистический характер киноповествованию о хрупкости жизни, которая может оборваться в любой момент.
Режиссер Константин Худяков: «Полутуманное, полудождливое состояние природы делает эту картину немножко абстрактной. Она не происходит в каком-то определенном месте, она говорит о том, что с ребенком и с нашими героями такая история может произойти в любом месте земли. Что покаяние — это вещь необходимая каждому человеку, и, если есть такой ангелок, который вас к этому ведет, то дай Бог это заметить и этому не сопротивляться. И дай Бог, чтобы это произошло пораньше...».
Первый публичный показ фильма прошел в рамках «Российских программ» Московского международного кинофестиваля.
Коротко о фильме:
Россия, 16+, 93 минуты
Режиссер: Константин Худяков
Сценарий: Иван Охлобыстин
Продюсеры: Вадим Ремизов, Алёна Бабенко, Георгий Гаврилов
Оператор: Сергей Козлов
Композитор: Владимир Подгорецкий
Художники: Екатерина Залетаева, Ирина Иванова
Монтаж: Дмитрий Рубежин
В главных ролях:
Алёна Бабенко, Марта Тимофеева, Анатолий Белый, Иван Охлобыстин, Артур Ваха, Эммануил Виторган
Контакты, аккредитация для прессы на премьеру в кинотеатр «Иллюзион»:
PR-проекта Светлана Астрецова
Тел: 8 (903) 971-93-73, e-mail: astretsizm@gmail.com
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