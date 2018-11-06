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Образование/Карьера

Сфера обслуживания совершенствуется

Фото: www.flickr.com

Сфера обслуживания совершенствуется

Информационный Центр Правительства Москвы 06 ноября 2018г., 12:31

С 1 ноября в центрах госуслуг можно подать заявление о получении налогового уведомления лично под расписку через центры госуслуг. Об этом сообщила пресс – служба столичных центров госуслуг.

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Речь идет о налоговых уведомлениях, которые направляются гражданам по почте заказным письмом или в электронном виде выгружаются в «Личный кабинет налогоплательщика». С ноября 2018 года получить такое уведомление на бумажном носителе можно, в том числе, и в центрах госуслуг. Этот способ исключает возможность того, что письмо будет доставлено позже срока или утеряно.

За услугой можно обратиться в любой офис «Мои Документы» в удобное время с 8 утра до 8 вечера, во флагманские офисы – с 10 утра до 10 вечера. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту жительства в Москве.Срок предоставления услуги – 1 день (плюс 4 дня на курьерскую доставку).

Для получения услуги необходим документ, удостоверяющий личность заявителя, заявление о предоставлении налогового уведомления, а также согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными для центров госуслуг (заполняется при подаче документов).

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