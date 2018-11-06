Госдума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста.

«Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а юрлиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей», - говорится в документе. В качестве альтернативного наказания также возможен арест на срок до 15 суток.

При этом факт вовлечения детей и подростков в акции протеста должен быть доказан в суде, отметили в Госдуме. По словам депутатов, при рассмотрении таких дел судьи будут опираться на определение понятия «вовлечение», которое дал в 2011 году Верховный суд РФ. «Вовлечение трактуется однозначно - это действие взрослого лица на побуждение несовершеннолетнего совершить либо преступление, либо антиобщественное действие. Под таким вовлечением понимается обман, подкуп, угрозы, либо просто предложение совершить преступление или антиобщественное действие», - пояснил, в частности депутат Госдумы Евгений Ревенко.

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