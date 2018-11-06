Центр «Э» ищет потенциальных террористов в Интернете, а кибердружинники уже обнаружили пять миллионов подростков-пользователей деструктивных групп ВКонтакте.

После того, как спецслужбы проглядели архангельского террориста, который неоднократно писал в Сети о намерении взорвать себя, что в итоге и сделал у здания местного управления ФСБ, к работе Центра «Э» возникли вопросы. Теперь его региональным подразделениям поручили проверить все «деструктивные группы», в которых состоят подростки, установить личности каждого, и передать информацию в школы, колледжи и вузы, а также в инспекцию по делам несовершеннолетних, пишет издание Znak.com со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

Параллельно «Единая Россия» вышла с инициативой о создании кибердружин, которые на общественных началах в связке с правоохранителями будут мониторить интернет-пространство на предмет пропаганды войны, разжигания национальной, расовой и религиозной ненависти.

Правда, как рассказал «Росбалту» директор «Лиги безопасного интернета» Денис Давыдов, кибердружины в стране работают с 2012 года. Первые появились как раз под эгидой «Лиги безопасного интернета». Сейчас движение насчитывает больше 30 региональных отделений, полторы тысячи активных участников.

закон, подготовленный «Единой Россией», не добавит ни плюсов, ни минусов. «Очевидно, кому-то просто хочется как-то все институционализировать», — отметил собеседник «Росбалта».

По сути, кибердружинники уже сделали всю работу, порученную силовикам. Активисты нашли пять миллионов подростков, которые сидят, по их мнению, в деструктивных группах в соцсетях. Всю информацию об этих интернет-сообществах и аккаунтах пользователей передали в прокуратуру и правоохранительные органы. При этом, по словам Давыдова, цифра постоянно растет. Еще в 2014—2015 годах участников «деструктивных групп» было всего полтора миллиона. То, что сейчас происходит, по словам эксперта, похоже на эпидемию, с которой необходимо что-то делать.

Кроме так называемых «Групп смерти» к деструктивным кибердружинники относят интернет-сообщества, в которых подростков призывают перебегать дорогу в неположенном месте перед приближающимся автомобилем, спрятаться от родителей на сутки, причинить вред сотрудникам полиции — бросить в них камень или что-то еще. «Плюс к этому — большое количество анархистских, левацких, антифашистских групп», — отметил директор «Лиги безопасного интернета».

Что касается групп экстремистской и сепаратистской направленности, по словам Давыдова, еще в 2014 году дружинники нашли таковых в Сети больше 200 тысяч. С тех пор ситуация не сильно изменилась.

«Одной из площадок для распространения такого рода идей, для вербовки подростков является социальная сеть ВКонтакте. В сообществах публикуют в том числе запрещенную информацию, которую никто не удаляет. Социальные сети ведут себя безответственно по отношению к противоправному контенту. Первым шагом нам видится введение ответственности информационных посредников (ВКонтакте, Facebook и другие соцсети и мессенджеры — „Росбалт“) за неприменение мер по удалению такой информации», — выразил мнение Давыдов.

В свою очередь исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев проблему видит в ином ключе. «Силовики настолько не привыкли, и у них возможности не было привыкнуть, работать в условиях свободного государства, свободного обмена мнениями. Все их методы родом из советского тоталитарного прошлого. На вызовы современного государства они точно не умеют никак отвечать», — считает он.

«Тот парень (архангельский террорист — „Росбалт“) написал в Сети: „Я в знак протеста взрываю, потому что анархистов преследуют“. Какая была реакция? Анархистов нужно еще больше преследовать! А какая реакция будет потом у таких же не очень здоровых, может быть, молодых людей?» — задается вопросом Пономарев.

Правозащитник опасается, что эффект от работы с соцсетями мы получим обратный: вместо профилактики — озлобление и радикализация.

«Силовики стали проверять деструктивные группы. Ну, пусть проверяют. Упрек „Новой газеты“ к спецслужбам как раз в том и состоял, что они не выловили террориста вовремя. Мальчишка прямо писал: „Я себя взорву!“ Значит, плохо работают, раз проглядели. У них ведь есть осведомители в молодежной среде. Есть, это правда. Значит, и они плохо работают.

Я не считаю, что стукачи — это хорошо. Но с другой стороны, как-то нужно предупреждать теракты. Для этого и существуют спецслужбы. Значит, они действительно должны внедряться в какие-то опасные группы. Но только не объявлять всех, кто в них состоит, огульно преступниками», — отметил Пономарев.

«Допустим, есть группа анархистов, они мечтают о свободном мире, читают классические труды по анархизму. Имеют право — это открытый мир. Но если в их среде появляется человек, который говорит о Нечаеве (Сергей Геннадиевич Нечаев — российский революционер — „Росбалт“), о том, что собирается что-то взорвать, за ним нужно внимательно посмотреть, взять его под контроль, поговорить с родителями. Может, он нездоров. А что сейчас делают? Сразу заводят уголовные дела?» — отметил собеседник «Росбалта».

«Я допускаю, что в рядах силовиков есть люди, которые действительно внедряются в радикальные, потенциально террористические группы. Возможно, рискуя своей жизнью. Но рядом с ними работают те, кто следит за оппозицией, и на этом делает себе погоны», — отметил он.

Пономарев вспомнил историю подростков из «Нового величия». По одной из версий, именно внедренный осведомитель написал устав организации, в котором потом нашли признаки экстремизма, и сам же сдал ребят полиции. В результате такой вот «профилактики» подростки, которые, как выразился правозащитник, ни ухом ни рылом к экстремизму не относятся, до сих пор находятся под арестом.

турбулентный период для страны. Я пожилой человек, у меня много детей, внуков, и, конечно, я тоже беспокоюсь, что будут теракты. Но нужно профессионально работать, а не провокационно», — считает он.

Но, может, дело в том, что у силовиков просто цель другая, и в том, что правоохранители так активно взялись за дела «Нового величия», группы «Сеть», и совершенно упустили из виду «архангельского террориста», который открыто писал о своих намерениях, нет случайности? Пономарев полагает, что задача сегодняшней «профилактики» — запугать оппозицию.

«Спираль перехода нашей страны в тоталитаризм сейчас будет раскручиваться очень быстро. И это будут делать именно силовики», — выразил мнение правозащитник.

Анна Семенец

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